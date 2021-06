Palestinianos anulam acordo de vacinas com Israel devido ao prazo de validade

Vacina Pfizer. Imagem de arquivo. AFP - JOSEPH PREZIOSO

Texto por: RFI 3 min

A Autoridade Palestiniana anulou, esta sexta-feira, um acordo de troca de vacinas com Israel porque as doses que iam ser cedidas estariam prestes a expirar. Segundo a Autoridade Palestiniana, a data de validade anunciada e acordada inicialmente era Julho e Agosto, mas as doses recebidas expiravam em Junho. O governo de Israel ainda não comentou a recusa palestiniana.