Eleições legislativas antecipadas na Arménia

A Arménia realiza, este domingo, legislativas antecipadas. O escrutínio foi convocado pelo primeiro-ministro, Nikol Pashinyan, que tenta preservar o poder apesar da crise política provocada pela derrota militar face ao Azerbaijão no ano passado.

Cerca de 2,6 milhões de arménios são convocados às urnas para elegerem, pelo menos, 101 dos 132 lugares de deputados por cinco anos. Quatro coligações eleitorais e 22 partidos, um recorde, apresentam-se ao escrutínio.

O primeiro-ministro cessante Nikol Pashinyan convocou estas legislativas antecipadas face à crise política no país e tenta preservar o poder depois da derrota militar face ao Azerbaijão em torno do enclave do Nagorno-Karabakh, no ano passado.

Antigo jornalista, Nikol Pashinyan, de 46 anos, alcançou a liderança do governo em 2018 através de uma revolução pacífica contra as elites corruptas. Agora enfrenta o antigo Presidente Robert Kotcharian, de 66 anos, visado num inquérito sobre corrupção e que acusa o seu rival de incompetência.

As eleições são particularmente arriscadas para Pashinyan, cuja popularidade foi abalada pelo conflito no Nagorno-Karabakh, no Outono do ano passado em que morreram 6.000 pessoas em seis semanas de combates e em que a Arménia foi forçada a ceder territórios que mantinha há mais de 30 anos. Nessa altura houve manifestações da oposição e apelos à demissão de Pashinyan porque a derrota foi recebida como uma humilhação nacional.

Seguiu-se uma crise política, incluindo um conflito entre o primeiro-ministro e uma parte da hierarquia militar que apelou à demissão do chefe de Governo, e Nikol Pashinyan convocou legislativas antecipadas.

Perante o risco de uma derrota ou de um fraco resultado, o primeiro-ministro cessante apelou para que os seus compatriotas lhe dessem “um mandato de aço” para evitar uma “guerra civil”.

A Arménia já teve diversos tumultos pós-eleitorais e antes da “revolução pacífica” de 2018, Pashinyan foi detido durante cerca de dois anos pelo seu envolvimento em manifestações reprimidas em 2008.

