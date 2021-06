Euro2020: Itália e País de Gales nos oitavos-de-final

O Grupo A ficou encerrado no domingo com o apuramento directo para os oitavos-de-final da Itália e do País de Gales, isto enquanto a Suíça pode ainda apurar-se, caso os suíços sejam um dos quatro melhores terceiros.

A Selecção italiana terminou no primeiro lugar no Grupo A com 9 pontos, o que significa três triunfos em três jogos nesta fase de grupos.

País de Gales não resistiu aos italianos

No último jogo da fase de grupos, a ‘Squadra Azzurra’ venceu por 1-0 os galeses num encontro que decorreu no Estádio Olímpico em Roma, em território italiano.

O único tento da partida foi apontado pelo médio Matteo Pessina. Um triunfo pela margem mínima que também foi favorável aos galeses.

Com esta derrota por 1-0, o País de Gales ficou no segundo lugar com 4 pontos e apurou-se para os oitavos.

Suíça à espera das outras nações

A Selecção suíça venceu por 3-1 a Turquia em Baku, no Azerbaijão. Os golos suíços foram apontados pelo avançado Haris Seferovic e pelo avançado Xherdan Shaqiri, que bisou. O único tento turco foi da autoria do médio Irfan Kahveci.

A Suíça terminou no terceiro lugar com quatro pontos, falhando o apuramento directo devido à diferença de golos. Os galeses acabaram com uma diferença de golos de +1, enquanto os suíços ficaram com uma diferença de golos de -1.

No entanto, a Selecção suíça pode ainda alcançar o apuramento visto que os quatro melhores terceiros seguem em frente na prova.

Quanto à Turquia já está eliminada terminando o Europeu sem nenhum ponto.

Recorde-se que o Euro2020 decorre até dia 11 de Julho de 2021.

