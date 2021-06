Euro2020: Dinamarca apurou-se para os oitavos sem Eriksen

A Bélgica e a Dinamarca, no Grupo B, bem como os Países Baixos e a Áustria no Grupo C, apuraram-se para os oitavos-de-final do Campeonato da Europa de futebol.

A Dinamarca, que no primeiro jogo do torneio frente à Finlândia (ndr: derrota 1-0) perdeu o médio Eriksen que caiu inanimado no relvado antes de ser assistido e ser reanimado pelos médicos, alcançou o apuramento para os oitavos-de-final.

Os dinamarqueses ocupavam o quarto e último lugar, sem nenhum ponto, antes da derradeira jornada onde defrontaram os russos. A Dinamarca superiorizou-se em Copenhaga, em território dinamarquês, e derrotou a Rússia por 4-1.

Com este triunfo os dinamarqueses terminaram no segundo lugar com 3 pontos e uma diferença de golos de +1, enquanto a Finlândia ficou no terceiro com 3 pontos mas uma diferença de -2, e por fim a Rússia ficou arredada da prova com 3 pontos também mas com a pior diferença de golos (-5).

Uma proeza para a Dinamarca visto que um dos seus melhores jogadores, Christian Eriksen, foi obrigado a sair da prova e a carreira dele também está em risco.

Quanto à Bélgica continua imparável, os belgas venceram por 2-0 a Finlândia em São Petersburgo, em território russo, e terminou no primeiro lugar com 9 pontos, o que significa três triunfos em três jogos.

Países Baixos e Áustria seguem em frente

Os Países Baixos já tinham o apuramento assegurado, mas no derradeiro encontro frente à Macedónia do Norte, em Amesterdão, em território holandês, a equipa da casa venceu por 3-0 e não deu hipóteses aos macedónios.

Quanto à Áustria conseguiu alcançar o segundo lugar com 6 pontos, isto após um triunfo pela margem mínima, 1-0, frente aos ucranianos que precisavam apenas de um empate para garantir o apuramento.

Os austríacos e os holandês seguem em frente na prova, enquanto a Ucrânia com três pontos, tem de esperar para saber se é um dos quatro melhores terceiros. A Macedónia do Norte, pela primeira participação, ficou no último lugar e não pontuou.

