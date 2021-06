Turquia

Turquia: Justiça pondera extinção do partido curdo HDP

Justiça pondera extinção do partido curdo HDP. REUTERS - CAGLA GURDOGAN

Texto por: José Pedro Tavares

O tribunal constitucional turco aceitou, ontem, avaliar um processo acusatório do Ministério Público que pede a extinção do partido Partido Democrático do Povo- HDP- e a interdição de fazer política a quase 500 dos seus quadros, incluindo os seus atuais 55 deputados, devido a alegadas ligações do HDP ao grupo terrorista separatista curdo Partido dos Trabalhadores do Curdistão- PKK.