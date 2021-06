Euro2020: Croácia acompanha Inglaterra nos oitavos

A Selecção croata apurou-se para os oitavos-de-final, acompanhando a Inglaterra que terminou no primeiro lugar no Grupo D do Campeonato da Europa 2020 de futebol.

Publicidade Continuar a ler

A Croácia, que tinha sido derrotada pela Inglaterra (1-0) na primeira jornada e que tinha empatado com os checos (1-1) no segundo jogo, venceu por 3-1 a Escócia e alcançou o apuramento para os oitavos-de-final da prova.

Com este triunfo, os croatas terminaram no segundo lugar no Grupo D com quatro pontos, os mesmos que a República Checa, no entanto a Croácia acabou com uma diferença de golos de +1 com quatro tentos apontados, enquanto os checos têm uma diferença também de +1 mas apenas marcaram três golos.

O apuramento não está posto em causa para a República Checa visto que, com quatro pontos, será um dos quatro melhores terceiros, o que significa que os checos também se apuraram para os oitavos.

Quanto à Inglaterra terminou no primeiro lugar no Grupo D com 7 pontos, isto após o triunfo por 1-0, em Londres, frente à República Checa.

De notar ainda que os escoceses acabaram no quarto e último lugar com apenas um ponto.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro