Euro2020: Portugal, França e Alemanha nos oitavos-de-final

A Selecção Portuguesa empatou a duas bolas frente à França, no Estádio Ferenc-Puskás em Budapeste, a capital húngara, num jogo a contar para a terceira e última jornada no Grupo F. Portugueses e franceses seguem em frente na prova.

A Selecção das Quinas ainda não estava apurada para os oitavos-de-final da competição antes do apito inicial, mas no encontro frente à França, todos os resultados podiam permitir aos portugueses de seguir em frente.

No Estádio Ferenc-Puskás em Budapeste, a capital húngara, a França e Portugal entraram tranquilamente no encontro, sem grandes sobressaltos, visto que o empate entre as duas equipas servia os interesses de cada uma.

O primeiro momento interessante no jogo acabou por acontecer aos 27 minutos. Portugal obteve um livre, na sequência dessa jogada, Danilo Pereiro, médio luso-guineense, chegou primeiro à bola, tentou cabecear para o fundo na baliza, mas não atingiu o alvo, ao contrário do guarda-redes francês Hugo Lloris que atingiu o médio português com o cotovelo.

Grande penalidade para a Selecção portuguesa e golo apontado pelo avançado português Cristiano Ronaldo aos 31 minutos de jogo. 1-0 para Portugal.

A reacção francesa não foi imediata, mas aos 45 minutos, em cima do fim da primeira parte, o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor da França após uma falta de Nélson Semedo sobre o avançado Kylian Mbappé. Karim Benzema, avançado do Real Madrid, marcou a grande penalidade e empatou o jogo.

De notar que durante o intervalo, Danilo Pereira, médio do PSG, acabou por ser substituído pelo médio do Sporting CP, João Palhinha.

A França entrou melhor na segunda parte e empatou o encontro com um tento de Karim Benzema, que bisou neste reencontro com o seu antigo colega de equipa no Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

Aliás o capitão da Selecção Portuguesa, Cristiano Ronaldo, vai igualar Benzema, apontando um segundo tento de grande penalidade aos 60 minutos de jogo. Cristiano Ronaldo cruzou na área e a bola foi desviada por Jules Koundé com a mão. Três grandes penalidades neste encontro entre a França e Portugal.

O jogo acabou com um empate a duas bolas. Portugal acabou no terceiro lugar com 4 pontos, atrás da Alemanha que também ficou com 4 pontos mas venceu a Selecção Portuguesa no confronto directo (ndr: 4-2). No entanto a Selecção das Quinas foi o melhor terceiro e está apurada para os oitavos-de-final.

Quanto à França terminou no primeiro lugar com 5 pontos, isto enquanto a Hungria com 2 pontos foi eliminada.

De notar que no outro encontro do Grupo F, em Munique, a Alemanha empatou a duas bolas com os húngaros.

Cristiano Ronaldo igualou recorde de Ali Daei

Momento histórico durante o jogo entre Portugal e a França, Cristiano Ronaldo apontou dois tentos e igualou o recorde de melhor marcador com a camisola de uma selecção nacional, detido até agora pelo avançado iraniano Ali Daei com 109 golos. Agora são dois no primeiro lugar, mas de notar que Ali Daei já não está em actividade.

Espanha e Suécia na próxima fase

A Espanha esmagou por 5-0 a Eslováquia em Sevilha e terminou no segundo lugar com 5 pontos, atrás da Suécia com 7 pontos, isto após o triunfo por 3-2 frente à Polónia. Os eslovacos, terceiros com 3 pontos, e os polacos, quartos com 1 ponto, foram eliminados da prova.

Eis os oitavos-de-final

Itália-Áustria

País de Gales-Dinamarca

Bélgica-Portugal

Países Baixos-República Checa

França-Suíça

Croácia-Espanha

Suécia-Ucrânia

Inglaterra-Alemanha

