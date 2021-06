Guterres pede que se acabe com "círculo vicioso" da pobreza e da violência

O líder recém-conduzido na ONU teve hoje uma agenda carregada hoje em Bruxelas que começou com o discurso no Parlamento Europeu, alertando para a necessidade de intensificar os esforços globais de vacinação contra a covid-19 e denunciando o “círculo vicioso” da pobreza e da violência acentuada pela pandemia.

António Guterres alertou hoje para a necessidade de intensificar os esforços globais de vacinação contra a Covid e de tornar as vacinas um bem público global.

Denunciou ainda o “círculo vicioso” da pobreza e da violência, alertando para as situações de insegurança acentuadas pela pandemia.

"A incerteza gerada pela pandemia [da covid-19] é explorada por grupos extremistas que não hesitam em recorrer à violência, vários países deparam-se mesmo com um círculo vicioso: a conflitualidade gera pobreza e vulnerabilidades as quais por sua vez diminuem a resiliência das sociedades e as perspetivas de paz".

O secretário geral da ONU participou depois na primeira parte da cimeira de líderes da União Europeia.

À chegada para a reunião, foi questionado sobre a polémica lei húngara que proibe que se mencione a homossexualidade nas escolas e conteúdos dessa orientação sexual em material escolar.

"Nenhuma discriminação é aceitável", afirmou António Guterres.

A lei húngara suscitou inúmeras críticas e vários Estados-membros pedem numa carta a intervenção da Comissão Europeia face ao que consideram uma discriminação da comunidade LGBTI.

O assunto será discutido pelos 27 ao jantar do Conselho Europeu. Nesta cimeira, os líderes deverão ainda fazer o ponto sobre a pandemia e articular eventuais medidas face novas variantes.

