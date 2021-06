Acordo sobre reforma da PAC entre Eurodeputados e Estados-membros da UE

Na sequência de negociações renhidas que se prolongaram ontem pela noite dentro entre os eurodeputados e os Estados-Membros da União Europeia, a Cimeira dos 27 terminou hoje com um acordo sobre a reforma da PAC, Politica Agrícola Comum, no sentido de apoiar politicas mais "verdes" durante os próximos 7 anos.

Depois de aprovarem no passado mês de Outubro o princípio de uma reforma da PAC com um orçamento de 387 mil milhões de Euros repartidos nos próximos 7 anos, entre os quais 270 mil milhões de ajudas directas aos agricultores, até agora, eurodeputados e estados-membros não se tinham conseguido entender sobre as modalidades desta reforma.

O acordo alcançado hoje diz nomeadamente respeito aos "eco regimes", prémios concedidos aos agricultores que enveredem para programas ambientais exigentes supostos serem implementados a partir de 2023 e cujo conteúdo deve ser definido pelos respectivos estados. Os eurodeputados preconizavam que estes prémios representassem pelo menos 30% dos pagamentos directos aos agricultores, enquanto os Estados-membros reclamavam que representassem 20%. As partes acabaram por concordar em dedicar em média 25% dos pagamentos directos aos "eco regimes", sendo que os estados têm a possibilidade de manter a fasquia nos 20% em 2023 e 2024.

Noutro aspecto, no final desta cimeira Europeia, os 27 continuam de costas voltadas com a Rússia, o que já lamentou o Kremlin. Uma semana depois da cimeira entre Vladimir Putin e Joe Biden, tanto o Presidente francês como a chanceler alemã tinham dado conta do seu interesse em organizar um encontro com o presidente russo, mas esta ideia foi rejeitada pelos países Bálticos, a Polónia, a Suécia e a Holanda que denunciam a "agressividade" de Moscovo para com os Europeus.

Ainda no campo da diplomacia, a União Europeia também avisou o Presidente turco que recusaria qualquer solução de dois Estados para Chipre, isto em previsão de uma visita que Recep Erdogan deve efectuar no próximo dia 20 de Julho à ilha dividida entre gregos e turcos.

