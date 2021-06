Kamala Harris na fronteira de EUA com México para avaliar crise migratória

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, durante uma conferência de imprensa no México no passado dia 8 de Junho de 2021, relativa à crise migratória na fronteira entre os dois países.

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, desloca-se à fronteira do seu país com o México, no intituito de avaliar a situação migratória, caracterizada por um novo surto de candidatos à imigração proveniente da América central. Impedidos de entrar legalmente nos Estados Unidos, os migrantes concentraram-se na fronteira mexicana que dá acesso ao território norte-americano.

A visita de Kamala Harris à fronteira dos Estados Unidos da América com o México ocorre numa altura em que a administração Biden é alvo de pressão por parte da oposição republicana, cujo anterior presidente Donald Trump implementou uma política radical no que diz respeito à sensível questão migratória.

A política migratória da administração Trump caracterizou-se pela construção de um muro entre os Estados Unidos e o México, o agrupamento de imigrantes ilegais em campos de retenção, assim como a expulsão sistemática do território norte-americano.

Nos últimos meses, centenas de milhares de migrantes, muitos deles fugindo da fome, da extrema pobreza e da violência, na América central e não só, têm tentado penetrar o território dos Estados Unidos, na esperança de uma melhoria das condições de vida.

Segundo observadores, a política mais moderada e humana do actual governo democrata dos Estados Unidos tem suscitado esperanças no que toca aos candidatos ao sonho norte-americano.

No início do corrente ano de 2021, o Presidente Joe Biden tinha encarregado à vice-presidente Kamala Harris de avaliar as causas na origem da migração massiva de pessoas do El Salvador, Guatemala e Honduras.

Harris visitou na primeira semana do mês de Junho, a Guatemala e o México, mas foi criticada por subestimar a importância da crise fronteiriça entre o seu país e o vizinho do sul.

A deslocação da vice-presidente dos Estados Unidos à fronteira com o México insere-se no âmbito da avaliação das razões, que desencadeiam as citadas vagas migratórias.

