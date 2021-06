Euro2020: Portugal e Bélgica já chegaram ao inferno de Sevilha

Estamos a 24 horas do jogo decisivo entre Portugal e a Bélgica no Euro 2020 de futebol. O vencedor segue em frente enquanto o derrotado vai para casa.

Do nosso enviado especial em Sevilha,

O ambiente está quente em Sevilha, em território espanhol, isto no que diz às temperaturas com mais de 33° graus. Tem sido uma constante para a Selecção Portuguesa após Budapeste, Munique e novamente Budapeste com temperaturas sempre acima dos 30° graus.

Quanto aos adeptos começam a chegar à cidade da Andaluzia, provenientes da Bélgica, de Portugal e também de outros países, visto que alguns adeptos compraram os bilhetes antes de saber quais seriam as seleções presentes neste jogo a contar para os oitavos-de-final do Campeonato da Europa de Futebol.

Entre Portugueses e Belgas não tem havido problemas, são adeptos e duas selecções que se respeitam apesar das conversas serem em torno de quem é o melhor avançado entre o belga Romelu Lukaku e o português Cristiano Ronaldo.

Recorde-se que o capitão português está a apenas um golo de bater o recorde mundial de tentos apontados com uma selecção detido até agora pelo iraniano Ali Daei com 109 golos e que o internacional português igualou após os dois tentos apontados perante a França.

De notar que Portugal e Bélgica se defrontam pela primeira vez numa fase final de um campeonato da Europa.

Ouça a Crónica de Marco Martins

Crónica de Marco Martins 26-06-2021

Renato Sanches quer segurar titularidade

Em conferência de imprensa, Renato Sanches, médio português com origens cabo-verdianas e são-tomenses, admitiu que sentiu que fez um bom jogo frente à França, e agora é pensar no encontro frente aos belgas para o qual Portugal vai estar preparado.

"Acho que fiz um bom jogo, tal como toda a equipa. Temos 26 jogadores com muita qualidade. O Palhinha entrou e também jogou muito bem. Estamos todos bem e preparados para dar uma boa resposta quando o míster nos chamar. Já falámos sobre a Bélgica. O míster está a montar a estratégia e estamos focados no jogo. O míster é que vai decidir o que fazer e o que é melhor para a equipa. Sou um jogador possante e utilizo o corpo para jogar. Sinto-me bem assim. Usar o corpo é uma das minhas qualidades. Em certos momentos tenho de aproveitá-la. Mas nem sempre é necessário usar o corpo", concluiu o médio que actua no Lille em França, clube com o qual foi Campeão de França na época 2020/2021.

Renato Sanches, jogador da selecção portuguesa 26-06-2021

Portugal defronta a Bélgica em Sevilha, em Espanha, neste domingo, num jogo a contar para os oitavos-de-final.

