Euro2020: Jogo inédito entre Selecção das Quinas e Diabos Vermelhos

Portugal defronta neste domingo à noite a Bélgica, em Sevilha, em Espanha, num jogo a contar para os oitavos-de-final do Campeonato da Europa de futebol.

Do nosso enviado especial em Sevilha,

A Selecção das Quinas e os Diabos Vermelhos vão se defrontar pela primeira vez numa fase final de um Europeu. Um duelo em que o vencedor vai seguir em frente e o derrotado vai regressar a casa.

No entanto, em 18 jogos realizados entre as duas selecções, entre amigáveis e jogos de apuramento para os Europeus e os Mundiais, Portugal tem uma vantagem mínima, 6 vitórias contra 5 triunfos belgas, sendo que houve também 7 empates.

O encontro mais recente entre as duas selecções foi um amigável a 2 de Junho de 2018 e o resultado foi um empate sem golos em Bruxelas. O último triunfo luso foi a 29 de Março de 2016 por 2-1, um amigável realizado em Leiria. Quanto à derradeira vitória belga foi a 6 de Setembro de 1989 por 3-0 em Bruxelas, numa partida a contar para o apuramento para o Mundial de 1990.

Hoje à noite, em Sevilha, no Estádio Olímpico de La Cartuja, o encontro vai sobretudo opor dois dos melhores avançados do mundo, o belga Romelu Lukaku e o português Cristiano Ronaldo.

Jordan Machado, defesa luso-francês que actua nos belgas do RFC Seraing, admitiu que vai ser um bom encontro entre duas grandes selecções, mas, no entanto, espera um triunfo português.

“Vai ser um bom jogo, interessante. Para mim Portugal tem uma melhor equipa, mas a Bélgica tem um bom sistema de jogo e tem experiência acumulada. Há bons jogadores na equipa da Bélgica como De Bruyne ou Lukaku. Então acho que a equipa mais concentrada vai vencer. Mas claro espero que a equipa das Quinas vai vencer e chegar aos quartos-de-final”, concluiu o atleta de 26 anos.

Para Diogo Teixeira, médio luso-belga que actua no Rio Ave em Portugal, este jogo será especial visto que tem raízes nos dois países que se vão enfrentar esta noite.

“Podemos antever um oitavo-de-final entre duas das selecções mais fortes do mundo, em que ambas têm jogadores de topo mundial e que, em qualquer momento, podem fazer toda a diferença. Vai ser um espectáculo muito bonito de se ver para todos os adeptos que gostam de futebol, em especial para os adeptos belgas e portugueses. Sem dúvida podemos dizer que é uma final do Campeonato da Europa antecipada. Há sentimento muito especial cada vez que Portugal joga frente à Bélgica. Eu sou português, vivo em Portugal, tenho cá todas as minhas raízes, a minha cultura e as minhas tradições. Quando o meu país joga contra a Bélgica, o país onde eu nasci, e passei os meus primeiros anos de vida, torna-se num jogo muito especial para mim, em que me deixa sempre colado à televisão. Eu penso que o jogo não vai ser apenas resumido ao Lukaku e ao Cristiano Ronaldo. Um duelo muito forte em que se trata de Lukaku, um dos melhores jogadores do mundo, e de Cristiano Ronaldo, para mim, o melhor jogador da história do futebol mundial, mas não acredito que vai ser um jogo resumido apenas a eles dois. As duas selecções têm jogadores de topo mundial e qualquer um deles pode fazer a diferença, a qualquer momento. Vai ser um jogo muito bem disputado, uma final antecipada”, afirmou o médio de 22 anos.

Portugal frente à Bélgica é esta noite às 21 horas, hora local.

