Estados Unidos bombardeiam posições pro-iranianas na Siria e Iraque

O primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al-Kadhemi,qualificou os bombardeamentos norte-americanos, na noite de 27 para 28 de Junho de 2021 em Qaim, próximo da fronteira com a Síria, de flagrante violação da soberania e segurança do Iraque.

O goverrno iraquiano condenou os novos bombardeamentos norte-americanos contra milícias apoiadas pelo Irão, na fronteira entre a Síria e o Iraque. Os bombardeamentos causaram a morte de pelo menos sete combatentes e provocaram a ira de facções armadas iraquianos que apelaram a vingança.

Trata-se do segundo ataque aéreo dos norte-americanos contra combatentes pró-iranianos no Iraque, desde que Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos da América.

O Ministério da Defesa norte-americano afirmou , que os bombardeamentos representavam uma retaliação.

Segundo os analistas existe o perigode uma nova escalada da tensão entre Teerão e Washington, numa altura em que são envidados frágeis esforços para relançar o acordo internacional sobre o programa nuclear do Irão, do qual se retiraram os Estados Unidos , em Mai de 2018, durante a administração Trump.

O Primeiro-ministro do Iraque, Mustafa al-Kadhemi, condenou o ataque das forças norte-americanas , qualificando-o de flagrante e inaceitável violação da soberania e segurança nacional iraquianas.

O chefe do governo do Iraque reiterou a recusa do seu país,em transformar-se no território do ajuste de contas entre os Estados Unidos e os seus inimigos.

De acordo com o Hashed, uma aliança paramilitar influente em Bagdag que integra combatentes apoiados pelo Irão, os bombardeamentos norte-americanos matarm quatro elementos seus, na região de Qaim, a 13 kms da fronteira com a Síria.

O porta-voz do Pentágono, Ministério da Defesa dos Estados Unidos, John Kirby, afirmou por meio de comunicado, que os bombardeamentos alvejaram, na noite de domingo para segunda-feira, três instalações militares utilizadas por milícias pró-Irão, duas na Síria e uma no Iraque.

A aliança paramilitar Hashed afirmou que, reserva-se o direito legal de resposta ao ataque norte-americano.Hashed sublinhou que não atacou as forças de Washington na região, nem prejudicou os interesses norte-americanos.

