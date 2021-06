Variante Delta da covid-19 tende a alastrar-se

A variante Delta da covid-19 está a alastrar-se rapidamente por vários pontos do globo, levando os governos a adoptar restrições face ao número record de contaminações.

Nos últimos dias, vários países nomeadamente Portugal e o Reino Unido estão a travar o desconfinamento, senão mesmo a tomar medidas restritivas localmente, para fazer frente à chegada da variante Delta da covid-19, uma variante mais contagiosa e agressiva do que as estirpes até agora registadas.

Esta variante anteriormente conhecida como a estirpe indiana já está a alastrar-se em alguns outros pontos do globo onde tende a sobrepor-se cada vez mais às restantes. Tal é o caso da Rússia que hoje anunciou mais de 21 mil contaminações e 611 mortos no espaço destas últimas 24 horas. Moscovo e São Petersburgo registaram respectivamente 124 e 110 mortos num só dia, devido à variante Delta. Um cenário perante o qual estão a ser novamente impostas algumas medidas de distanciamento social.

Mesmo cenário em boa parte da Ásia, nomeadamente no Bangladesh onde os transportes públicos deixaram praticamente de funcionar e onde se vai instaurar um confinamento estrito para fazer frente às 5 mil contaminações diárias que se registam há vários dias. Entretanto, só no dia de ontem, a Indonésia registou mais 21 mil novos casos e os hospitais estão ultrapassados pelos acontecimentos. Outros países como as Filipinas, a Índia, o Nepal e o Paquistão, continuam num nível ascendente de contaminações, o que já levou Hong Kong a suspender as suas ligações aéreas com estes países.

Noutro continente, na Austrália, desde ontem e durante 2 semanas, Sidney está confinada, na sequência da descoberta de casos Delta. Também desde ontem, a África do Sul está a aplicar restrições, como a proibição de concentrações e a imposição de um recolher obrigatório, depois de registar no sábado 18 mil casos no espaço de 24 horas.

De referir que ontem a Universidade de Oxford anunciou ter começado a testar uma vacina desenvolvida com a AstraZeneca para combater a variante Beta do coronavírus, ou seja a variante anteriormente conhecida como a estirpe sul-africana.

Desde o seu surgimento oficial em finais de 2019, a pandemia provocou a morte que quase 4 milhões de pessoas pelo mundo fora.

