Chefe da diplomacia israeita inicia visita aos Emirados Árabes Unidos

O chefe da diplomacia israleita realiza hoje uma visita oficial aos Emirados Árabes Unidos. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Yair Lapid, é o primeiro ministro a realizar uma visita ao país do golfo pérsico, um ano após a normalização das relações entre os dois países.

O ministro vai inaugurar a primeira embaixada israelita nos Emirados Árabes Unidos e tem encontro marcado com vários dirigentes políticos. Yair Lapid desloca-se ainda ao Dubai para participar na abertura oficial do consulado de Israel e do pavilhão israelita na Exposição Universal, que decorre de 1 de Outubro de 2021 a 31 de Março de 2022.

Desde a normalização das relações entre os Emirados e Israel, em Setembro de 2020, sob a égide da administração do antigo Presidente americano Donald Trump, os dois países reforçaram os laços através da da nomeação de embaixadores, multiplicar as visitas de delegações comerciais e criaram voos directos.

Os palestinianos denunciam os acordos de normalização, assinados por vários países árabes no último e descritos como "traição", lembrando que a resolução do conflito israelo-palestiniano era até aqui condição sine qua non para qualquer normalização.

