Morreu antigo secretário norte-americano de Defesa Donald Rumsfeld

O antigo secretário da Defesa norte-americano, Donald Rumsfeld, principal arquitcecto da guerra no Iraque em 2003, faleceu na quarta-feira com 88 anos de idade . A sua família anunciou, por intermédio de um comunicado, a morte de Rumsfeld, ocorrida na cidade de Taos, no Estado do Novo México.

Falecido a 30 de Junho de 2021 com 88 anos ,em Taos no Novo México, o antigo ministro da Defesa norte-americano sob os mandatos do Presidente George W.Bush , Donald Rumsfeld é tido como o principal impulsionador da guerra do Afeganistão em 2001 e da invasão do Iraque em 2003.

Considerado como um dos falcões da era George Walker Bush, Rumsfeld,segundo os analistas, está na origem da política extremamente radical aplicada pela referida administração no que toca às questões mundiais.

O antigo secretário da Defesa, foi o arquitecto da queda do presidente iraquiano Saddam Hussein acusado pela administração Bush de possuir um perigoso arsenal de armas de destruição massiva. Posteriormente a realidade, não confirmou a existência das citadas armas.

O seu papel na invasão do Iraque em 2003, deixou uma amarga lembrança aos iraquianos que, interrogados sobre a sua morte,o qualificaram de o ocupante, responsável pelo o que acontece ainda hoje no país do Médio-Oriente. Rumsfeld é visto pelos iraquianos como o destruidor do Iraque.

A figura de Donald Rumsfeld ficou igualmente associada ao escândalo da prisão de Abou Ghraib, revelado em 2004.

As fotografias de prisioneiros iraquianos, torturados e humilhados por militares norte-americanos, provocaram a indignação através do mundo.

Perante o escândalo, Rumsfeld apresentou a sua demissão a George Walker Bush que a recusou.

De acordo com um chefe tradicional do Iraque que requeriu o anonimato, " a história provará a responsabilidade de Rumsfeld e dos Bush, pai e filho, na tragédia do Iraque e do seu povo".

