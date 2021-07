Há 26 anos, a 4 de Novembro de 1995, o primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin era assassinado por um jovem militante judeu de extrema-direita em Tel Aviv, depois fazer um discurso contra a violência e a apelar à paz. Um assassínio que continua a ser objecto de inúmeras teorias da conspiração e que levam o realizador Amos Gitaï a recriar este momento marcante da história israelita na peça intitulada "Yitzhak Rabin: crónica de um assassínio".

"Yitzhak Rabin, crónica de um assassínio" de Amos Gitaï está em cena no Théâtre du Châtelet até esta quinta-feira, 1 de Julho. O cineasta israelita censurado no seu próprio país afirma que "este espectáculo-choque foi proibido em Israel". Esta não é a primeira vez que acontece, mas Gitaï continua a trabalhar, perspicaz e inquietante.

A peça "Yitzhak Rabin: crónica de um assassínio" apresenta, através de narrações, os factos que precederam e sucederam o dia 4 de Novembro de 1995, dia em que o primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin foi assassinado por um jovem radical de extrema-direita.

Ao longo de duas horas, Amos Gitaï partilha testemunhos cronológicos da viúva de Rabin, Deah Rabin, uma mulher que passados 26 anos da morte do marido diz "não guardar rancor".

À narrativa de Deah Rabin envolvem-se mosaicos de imagens-documentos, de línguas, de músicas que ajudam a reconstituir o trama deste dia fatal para a paz em Israel e no mundo.

Em cena, no palco do teatro de Châtelet, através de jogos de luzes e de sombras do cineasta arquitecto da memória, Amos Gitaï questiona as transformações do seu país. A memória de Yitzhak Rabin assombra a memória de alguns israelitas. "A morte de Rabin acabou com a esperança de um Médio Oriente sereno, rico e próspero", lembrando que também os acordos de Oslo terminaram com a morte de Rabin. Os acordos de Oslo foram assinados entre Yasser Arafat selador de um "reconhecimento recíproco" entre dos dois povos, sob égide de Bill Clinton.

"Muitos de nós se recordam do impacto provocado pela morte de Yitzhak Rabin, mas esqueceram que o antigo militar estava a tentar construir, contra todos, um caminho da direcção da paz, ele que conhecia o terror da guerra de 1948 e 1967, os rancores de dois povos, os tabus de um lado e do outro", descreve. Yitzhak Rabin conhecia as concessões que teria de fazer e observava a violência da oposição, nomeadamente de Netanyhu, que o tratavam com traidor, que destruíam retratos e o impediam de falar no Parlamento.

Imperturbável e sereno, Rabin avançou confiante e começou a criar uma ala moderada, maioritariamente formada por palestinianos. Atento aos colonatos, às expropriações, ao Hamas ou ainda ao jihad islâmico.

Amos Gitaï, cineasta e cidadão, entrevistou-o, acompanhou-o e admirou-o. Na noite do assassínio, não se encontrava no ajuntamento para a paz na praça dos Reis em Tel Aviv, preferiu ficar em casa da mãe com a mulher a ouvir um programa sobre cinema. O anunciou da morte do primeiro-ministro interrompeu o programa e ressoou a pergunta: "Agora, o que vamos fazer?"

Gitaï continuou a fazer reportagens, filmes, um por ano, como se existisse uma ameaça. Para Amos Gitaï criar não era apenas contar uma história, mas "relatar o seu tempo, o cinema serve para isso". Escrever livros, fazer exposições, dar aulas na Universidade, responder a centenas de entrevistas, receber prémios, comentar a actualidade.

O realizador israelita parece nunca estar cansado e responde às perguntas num tom calmo, com o seu sotaque de sabra. Fala sobre tudo: Israel, Palestina, religião, mas também sobre redes de prostituição, exílio, França - onde vive há dez anos, chateado com o próprio país - de nostalgia e de humanidade.

