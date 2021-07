Direitos Humanos

França abre inquérito a empresas que terão usado trabalho forçado dos Ouïghours na China

Manifestação em Nova Iorque pelos direitos do povo Ouïghours em 2019. TIMOTHY A. CLARY / AFP

Texto por: Catarina Falcão 2 min

Quatro gigantes do têxtil que operam em França estão a ser investigados por terem alegadamente usufruído do trabalho forçado do povo Ouïghour, na China.