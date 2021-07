Tropas da NATO começam a abandonar o Afeganistão

Há quase 20 anos que as tropas da NATO estão no Afeganistão.

A retirada total das tropas do Afeganistão só está prevista para 11 de Setembro de 2021, mas as forças norte-americanas e restantes forças da NATO já deixaram a base de Bagram, perto de Cabul.

Desde 2001 que as tropas norte-americanas ocupavam esta base que tem capacidade para acolher até 10 mil soldados, tem duas faixas de aterragem e permite estacionar pelo menos 110 aviões. A base tem ainda um hospital e uma prisão.

O anúncio deste abandono vem numa altura em que os grupos islâmicos da região voltam a ganhar força, tendo já tomado vários bastiões no Afeganistão e estando a reconquistar terreno.

Deve haver actualmente entre 2.500 e 3.000 soldados americanos ainda no país, perfazendo um total de 7.000 soldados nas forças da NATO.

Mesmo com a retirada anunciada, a NATO quer continuar a apoiar as forças afegãs no treino e formação das suas fileiras, assim como pretende continuar a ter um pequeno contingente para defender o aeroporto de Cabul.

Também esta semana as forças alemãs deixaram o Afeganistão ao fim de quase 20 anos de presença. Terão morrido no país 59 soldados alemães.

