Euro2020: Inglaterra e Dinamarca nas meias-finais

Harry Kane, avançado inglês, marcou dois golos no triunfo por 4-0 frente à Ucrânia.

A Inglaterra e a Dinamarca apuraram-se para as meias-finais do Campeonato da Europa de futebol. Os ingleses e os dinamarqueses eliminaram respectivamente a Ucrânia e a República Checa.

Publicidade Continuar a ler

A segunda meia-final já é conhecida e vai opor a Inglaterra e a Dinamarca, a 7 de Julho de 2021, no Estádio Wembley, em Londres na Inglaterra.

Inglaterra sem problemas

No Estádio Olímpico em Roma, na Itália, a Selecção inglesa venceu por 4-0 a Ucrânia num jogo a contar para os quartos-de-final do Euro 2020.

Na primeira parte os britânicos entraram a ganhar com um tento apontado aos 4 minutos de jogo pelo avançado do Tottenham, Harry Kane.

Os ucranianos tentaram reagir, mas na segunda parte os ingleses acabaram por esmagar a equipa comandada por Andriy Shevchenko.

Aos 46 minutos, o defesa do Manchester United, Harry Maguire, marcou o segundo tento, enquanto Harry Kane, bisou, apontando o terceiro golo da Inglaterra aos 50 minutos.

A vencer por 3-0, os ‘Three Lions’, (ndr: Três Leões), acabou por acrescentar um quarto tento aos 63 minutos pelo médio do Liverpool, Jordan Henderson.

A Ucrânia não conseguiu resistir ao poderio ofensivo da Inglaterra e acabou por ser eliminada por 4-0.

Os ingleses vão agora defrontar a Dinamarca.

Dinamarca sofreu mas está nas meias

Os dinamarqueses venceram por 2-1 a República Checa num jogo que decorreu em Baku no Azerbaijão.

A Dinamarca abriu rapidamente o marcador com um tento aos 5 minutos apontado pelo médio do Borussia Dortmund, Thomas Delaney.

Os dinamarqueses vão continuar no mesmo ritmo e acrescentar um segundo tento aos 42 minutos pelo avançado do Nice, Kasper Dolberg.

A vencer por 2-0 no intervalo, a Dinamarca parecia bem encaminhada para as meias-finais.

No entanto, na segunda parte, os checos vão reagir e marcar rapidamente aos 49 minutos com um tento apontado pelo avançado do Bayer Leverkusen, Patrik Schick.

Durante cerca de 40 minutos, a República Checa vai pressionar e ter oportunidades para empatar, mas os dinamarqueses vão resistir e alcançar o apuramento para as meias-finais, vencendo por 2-1.

A Inglaterra e a Dinamarca jogam a 7 de Julho de 2021, no Estádio Wembley, em Londres na Inglaterra.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro