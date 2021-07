Novos protestos no Brasil contra Bolsonaro

Protesto contra Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. 3 de Julho de 2021.

O Brasil foi palco, este sábado, de novas manifestações para pedir a destituição do Presidente Jair Bolsonaro. Os protestos surgem depois de denúncias de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin.

Pela primeira vez, o protesto que pede a destituição de Jair Bolsonaro não incluiu só movimentos de esquerda. A adesão foi maior, depois de uma semana marcada pela revelação de esquemas na compra de vacinas pelo governo federal. Entre os manifestantes no Rio de Janeiro, Ana Paula, funcionária publica que leva uma t-shirt com a foto do pai, vítima da Covid-19.

«Tinha câncer. Precisou fazer uma cirurgia, pegou Covid no hospital e acabou a falecer. Então resolvi aparecer para protestar porque acredito que ninguém aguenta mais essa situação. Deixou tudo mundo à própria sorte », lamentou.

Se não for destituido, Jair Bolsonaro ainda tem oportunidade de se reeleger em 2022, mesmo se o ex-presidente Lula da Silva o ultrapassa actualmente nas sondagens.

Considerado como uma possível terceira via, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, declarou, esta sexta-feira, numa entrevista ser homossexual. Jair Bolsonaro, conhecido pelas suas declarações homofóbicas, atacou o seu adversário de tentar usar a sua orientação sexual como cartão de visita.

Entretanto, esta sexta-feira, uma juíza do Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de um inquérito para investigar o Presidente Bolsonaro por suposta prática do crime de prevaricação na compra de vacinas contra a covid-19. Horas antes, a Procuradoria-Geral da República pediu a abertura de um inquérito contra Jair Bolsonaro.

Em causa, está um pedido feito por um grupo de senadores brasileiros para que a justiça iniciasse uma investigação contra Bolsonaro por ter sido informado de supostas irregularidades na negociação para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, desenvolvida por um laboratório indiano, e não ter alertado a polícia, o que configuraria um crime de prevaricação.

Entretanto, esta sexta-feira, o jornal Folha de São Paulo informou que milhares de pessoas receberam vacinas da AstraZeneca fora do prazo. Actualmente a AstraZeneca é a vacina mais usada no Brasil.

O Brasil é, em termos absolutos, o segundo país do mundo mais afectado pelo coronavírus, atrás dos Estados Unidos, e já acumula mais de meio milhão de mortes e 18,6 milhões de infectados.

