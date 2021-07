Filipinas

Filipinas: Pelo menos 29 pessoas morreram em queda de avião

Texto por: RFI 2 min

Pelo menos 29 pessoas perderam a vida na queda de um avião militar, neste domingo, na ilha de Jojo, no sul das Filipinas, anunciaram as autoridades, adiantando que foram resgatadas 50 pessoas com vida.