Talibã consolidam posições estratégicas e aproximam-se de Kandahar

via REUTERS - Afghanistan Ministry of Defence

As forças militares e de defesa afegãs têm dificuldade em combater os talibã cada vez mais força no país.

Os talibã no Afeganistão estão a conquistar terreno, conseguindo este fim de semana aproximar-se de Kandahar, antigo bastião dos terroristas islâmicos na região.

Ao mesmo tempo que os talibã se aproximam de posições estratégicas no Afeganistão, como na noite de domingo em que tomaram a cidade de Pajwai em Kandahar, centenas de pessoas deixam as suas casas, fugindo a um novo domínio dos extremistas islâmicos na região.

O avanço dos talibã surge numa altura em que as tropas da NATO estão a abandonar o Afeganistão.

Os Estados Unidos anunciaram no final da semana passada o fim da sua presença na base de Bagram, uma das maiores bases militares do país, que se situa junto a Cabul.

A posição retomada agora junto a Kandahar é histórica para os talibã, que aí tinham um dos seus maiores bastiões antes de as tropas da NATO os expulsarem. Kandahar é o mesmo considerada como o berço do movimento dos talibã.

Os talibã já controlam 100 dos cerca de 400 distritos do território afegão, meses antes da saída definitiva das tropas ocidentais que deve acontecer até 11 de setembro de 2021.

O Governo afegão garante que as forças de segurança vão ser reforçadas, mas no terreno, as autoridades locais dizem que vai ser difícil travar os terroristas.

