Tiago Rodrigues poderá ser o novo director do festival de Avignon

Tiago Rodrigues, encenador d'O Cerejal na abertura do 75ª edição do festival de Avignon.

O encenador português e director do Teatro Nacional D.Maria II, Tiago Rodrigues, é um forte candidato à sucessão de Olivier Py, o director do festival de Avignon, que deixará o cargo dia 1 de Setembro de 2022.

Entre os quatro candidatos numa curta lista da qual vai sair o nome do próximo director constam dois portugueses: Tiago Rodrigues, director do Teatro Nacional D.Maria II, José Manuel Gonçalves, director do centro cultural Centquatre, a directora do Conservatório Nacional Superior de Arte Dramática, Claire Lasne-Darcueil, e Romaric Daurier, director do teatro nacional Le Phénix, em Valenciennes.

O anuncio é revelado ao início da tarde pela ministra da cultura francesa. Roselyne Bachelot vai cortar a fita da nova plateia da Cour d'Honneur e revelar o nome da pessoa que assumirá em 2022 a direcção artística do festival criado por Jean Vilar, em 1947.

Entre os quatro candidatos, Tiago Rodrigues é o favorito à direcção do festival de Avignon, onde fez a sua estreia em 2015 com "António e Cleópatra", de William Shakespeare e Sopro, em 2017.

Actor português, Tiago Rodrigues começou por ter uma ambição: a de partilhar o palco com pessoas com vontade de inventar colectivamente um espectáculo. Em 1997, integra o colectivo tg STAN, com 20 anos, marcando definitivamente a sua ligação à ausência de hierarquia num processo criativo. A liberdade em cena e no processo criativo influenciará para sempre os seus espectáculos.

Tiago Rodrigues encontra-se várias vezes, desde cedo, numa posição de precursor e assina pouco a pouco encenações que "lhe caem em cima". Projectado neste caminho singular, começa a escrever guiões, artigos, poemas, prefácios.

2003 funda com Magda Bizarro a companhia Mundo Perfeito na qual cria vários espectáculos sem se instalar num espaço, apresentando as peças em instituições nacionais e internacionais.

Em França, Tiago Rodrigues apresenta em 2015 a sua versão em português de "António e Cleópatra" de Shakespeare, publicada - como todas as suas peças - nas edições Les Solitaires intempestifs. Seguiu-se By heart apresentado em 2014 no Teatro da Bastilha, que o convidam a "ocupar" o teatro durante dois meses na primavera de 2016.

À frente do Teatro Nacional D.Maria II, Tiago Rodrigues apresenta uma capacidade de fazer muito com pouco, num registo de grande simplicidade que cria pontes entre cidades e países, anfitrião e promotor de um teatro vivo.

