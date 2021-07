Estados Unidos/Relações Internacionais

Biden reconhece e confirma soberania de Marrocos sobre Saara Ocidental

Joe Biden, na época como vice-presidente dos Estados Unidos, durante um encontro, em Fez, com o rei de Marrocos, Mohamed VI ,em Novembro de 2014. Agora como novo presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden reconhece a soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental. AFP - FADEL SENNA

Texto por: RFI 3 min

A nova administração norte-americana liderada por Joe Biden decidiu reconhecer a soberania de Marrocos, sobre a ex-colónia espanhola do Saara Ocidental, no noroeste da África. A decisão da administração Biden confirma a tomada pela sua antecessora chefiada por Donald Trump, que em troca do estabelecimento de relações diplomáticas entre Marrocos e Israel reconheceu o disputado território como parte integrante do reino marroquino.