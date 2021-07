Pedro Ferreira: “A Inglaterra é favorita, mas a Dinamarca pode surpreender no Euro2020”

A Inglaterra tem o apoio do seu público no Estádio Wembley em Londres, a capital inglesa.

A Selecção inglesa mede forças com a homóloga dinamarquesa nesta quarta-feira, 7 de Julho, no Estádio Wembley em Londres, na Inglaterra. O vencedor vai defrontar a Itália na final.

Publicidade Continuar a ler

A Inglaterra joga frente à Dinamarca num jogo a contar para as meias-finais do Campeonato da Europa de futebol. O vencedor vai defrontar a Itália na final. A Selecção italiana venceu a Espanha por 4-2 na marcação das grandes penalidades, isto após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar e do prolongamento, num jogo que decorreu no Estádio Wembley em Londres, na Inglaterra.

Recorde-se que nos quartos-de-final, os ingleses derrotaram a Ucrânia por 4-0, enquanto os dinamarqueses eliminaram a República Checa por 2-1.

Inglaterra e Dinamarca defrontam-se pela 22ª vez. Nos últimos 21 jogos, a Selecção dos ‘Three Lions’ arrecadou 12 triunfos, contra 4 para os dinamarqueses. Houve também 5 empates entre as duas selecções.

De notar que nas duas últimas confrontos, a Dinamarca venceu por 0-1 na deslocação ao terreno dos ingleses a 14 de Outubro de 2020, e as duas selecções empataram sem golos em território dinamarquês a 8 de Setembro de 2020, dois jogos a contarem para a fase de grupos da Liga das Nações europeias.

Para Pedro Ferreira, médio português do Aalborg, clube dinamarquês, o percurso da Dinamarca não é uma surpresa, em entrevista exclusiva à RFI.

RFI: Tem sido uma surpresa esta Selecção dinamarquesa?

Pedro Ferreira: Não surpreende porque a maioria dos jogadores dinamarqueses jogam todos em grandes clubes fora da Dinamarca. O onze inicial conta com jogadores que actuam nos melhores clubes. Eles têm boas individualidades e estão a fazer um Euro acima das expectativas. Agora vão jogar frente à Inglaterra, é só um jogo, e tudo é possível.

A Dinamarca perdeu Christian Eriksen no primeiro jogo, tendo caído inanimado no relvado antes de ser hospitalizado e estar agora a recuperar. Com este acontecimento, pensava que os dinamarqueses poderiam ter este percurso?

Não. Eles perderam o jogo ‘teoricamente’ mais fácil com a Finlândia e depois perderam com a Bélgica. Eu pensava que não iam ganhar nenhum jogo. E aconteceu o que não é normal acontecer. Eles passaram em segundo lugar só com três pontos e estão a fazer um percurso assim parecia com Portugal, que em 2016 passou como um dos melhores terceiros e acabou por ganhar o Europeu.

A Inglaterra vai jogar em território inglês, com o apoio do público, isso pode influenciar o desfecho do encontro?

Penso que sim. A Inglaterra só teve um jogo fora do território inglês, que foi frente à Ucrânia em Roma, e acho que isso é vantajoso para selecção que joga em casa porque não precisa de andar sempre com as malas às costas para viajar daqui para ali. Eu acho que isso lhe dá estabilidade. É muito importante e é bom para a Inglaterra. Eles partem como favoritos, mas é um jogo e tudo pode acontecer.

Pedro Ferreira, médio português do Aalborg 07-07-2021

Pedro Ferreira, médio português do Aalborg. © Cortesia Pedro Ferreira

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro