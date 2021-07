Haiti de luto e em estado de emergência

Esta quinta-feira, um dia depois do assassínio do Presidente do Haiti, Jovenel Moïse, começam duas semanas de luto no país e também foi decretado o estado de emergência. O Conselho de Segurança da ONU reúne-se esta quinta-feira, o Presidente norte-americano condenou "um acto atroz" e a União Europeia mostrou-se preocupada com uma "espiral de violência".

Esta quinta-feira começa um luto nacional de duas semanas no Haiti, depois do assassínio do Presidente Jovenel Moïse na sua residência na madrugada de quarta-feira. Jovenel Moïse, de 53 anos, foi baleado na sua casa em Port-au-Prince, por um grupo de homens armados. A polícia declarou que dois suspeitos foram detidos e quatro morreram. A primeira-dama, Martine Moïse, ficou também ferida e foi transferida para um hospital em Miami, nos Estados Unidos, onde se encontra fora de perigo, de acordo com o primeiro-ministro em funções, Claude Joseph.

Esta quinta-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem uma reunião de emergência e pediu que os presumíveis autores do ataque sejam “rapidamente levados à justiça”. Por enquanto, não se conhece a identidade nem as motivações dos que perpetraram o assassínio.

O chefe do governo declarou o estado de emergência em todo o país, afirmou que os membros do comando eram estrangeiros, que falavam espanhol e inglês e que se terão feito passar por agentes da DEA ( agência de luta contra a droga dos EUA).

O aeroporto de Port-au-Prince foi encerrado e a República Dominicana também fechou a sua fronteira com o Haiti.

A Casa Branca apelou para que se mantenham as eleições legislativas e presidenciais previstas para 26 de Setembro, com uma segunda volta a 21 de Novembro. O Presidente norte-americano, Joe Biden, condenou "um acto atroz" e a União Europeia mostrou-se preocupada com uma "espiral de violência".

Rafael Lucas, professor universitário de origem haitiana radicado em Bordéus, no sudoeste de França, nãoo se mostra suspreendido com o assassinato do Presidente Jovenel Moïese e ao dar conta do clima de violência que rodeou esse acontecimento, fala em "crónica de uma morte anunciada". Na óptica do universitário, o Presidente "prometeu muito, prometeu fazer a guerra aos gangues" que aterrorizam os habitantes da ilha.

Ao considerar que isto poderá ter contribuido para o seu assassinato, Rafael Lucas também se mostra pouco optimista quanto ao futro próximo do seu país. "Acho que vai resvalar para o caos porque não há oposição construída para propor uma alternativa à situação actual". Relativamente ao papel que a comunidade internacional poderia desempenhar, o professor universitário considera que "já interveio no Haiti, mas há um mal-entendido, a comunidade internacional não pode resolver problemas que datam de decénios".

Rafael Lucas, professor universitário de origem haitiana baseado em Bordéus

O assassínio do Presidente do Haiti ameaça desestabilizar ainda mais o país mais pobre da América Latina que enfrenta uma crise política e de segurança.Jovenel Moïse estava em funções desde 7 de Fevereiro de 2017 e era acusado de se manter no poder para lá do final do mandato, governando por decreto desde Janeiro de 2020. O Presidente era acusado de inacção face à insegurança no país, onde os sequestros em troca de resgates são frequentes e onde os confrontos entre gangues rivais obrigaram milhares de residentes de Port-au-Prince a abandonar as suas casas.