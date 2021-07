Haiti/Relações internacionais

Haiti pede assistência militar internacional após assassínio do presidente Moïse

O Primeiro-ministro interino do Haiti,Claude Joseph( a direita ) ao lado do presidente Jovenel Moïse, agora assassinado, no dia 21 de Maio de 2021 em Port-au-Prince. © Joseph Odelyn/AP

Texto por: RFI 2 min

Depois do assassínio do presidente Jovenel Moïse, as autoridades haitianas encetaram uma investigação e pedem ajuda militar internacional para enfrentar a violência que reina no país das Caraíbas. A solicitação para o envio de tropas de tropas norte-americanas ao Haiti, foi rejeitada pela administração Biden, que no entanto está pronta a cooperar com as autoridades haitianas no inquérito sobre a morte de Jovenel Moïse.