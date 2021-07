Euro2020: Quem vai suceder a Portugal?

A final do Campeonato da Europa de futebol vai opor a Itália e a Inglaterra em Londres, em território inglês, no Estádio Wembley, neste domingo, 11 de Julho.

Pela primeira vez na sua história, os ingleses vão estar presentes no jogo decisivo da competição continental, isto enquanto os italianos já venceram o Euro em 1968.

A ‘Squadra Azzurra’ também já perdeu duas finais: 2-1 frente à França em 2000 e 4-0 frente à Espanha em 2012.

Uma final que não era a esperada para Paulo Jorge, médio português de 28 anos que jogou nos ingleses do Blackburn Rovers.

Paulo Jorge, médio português de 28 anos 11-07-2021

Paulo Jorge Pereira, médio português de 28 anos. © Cortesia Paulo Jorge Pereira

Para Pedro Ferreira, médio português de 23 anos do Aalborg, clube dinamarquês, a selecção favorita é a italiana, ele que também analisou a participação da selecção portuguesa que vai perder o seu titulo conquistado há 5 anos.

Pedro Ferreira, médio português de 23 anos 10-07-2021

Pedro Ferreira, médio português do Aalborg. © Cortesia Pedro Ferreira

Recorde-se que nas meias-finais a Inglaterra venceu por 2-1 a Dinamarca após prolongamento, enquanto a Itália derrotou a Espanha por 4-2 na marcação das grandes penalidades, isto após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

Final inédita, vantagem Itália?

A Selecção italiana já defrontou a inglesa por 27 vezes. A ‘Squadra Azzurra’ soma 10 triunfos, enquanto os ‘Three Lions’ venceram 8. As duas equipas também empataram 9 vezes.

O último encontro entre as duas selecções foi a 27 de Março de 2018, um jogo amigável que decorreu no Estádio Wembley e que acabou com um empate a uma bola. O golo italiano foi apontado pelo avançado Lorenzo Insigne, presente neste Euro2020, enquanto o tento inglês foi da autoria do avançado Jamie Vardy, que não participa na prova.

O derradeiro triunfo italiano foi a 14 de Junho de 2014 por 1-2 num jogo a contar para a fase de grupos do Mundial que decorreu no Brasil. Os golos da Itália foram marcados pelo médio Claudio Marchisio e pelo avançado Mario Balotelli, enquanto o único tento da Inglaterra foi apontado pelo avançado Daniel Sturridge.

A última vitória inglesa foi a 15 de Agosto de 2012 por 2-1 num jogo amigável que decorreu em Berna, na Suíça. Os tentos ingleses foram apontados pelo defesa Phil Jagielka e pelo avançado Jermain Defoe, enquanto o único golo foi marcado pelo médio Daniele De Rossi.

De notar por último que nos dois únicos jogos oficiais num Campeonato da Europa, os italianos sempre venceram. A 24 de Junho de 2012, nos quartos-de-final da prova, a Itália venceu por 4-2 na marcação das grandes penalidades após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento. A 15 de Junho de 1980, na fase de grupos, a ‘Squadra Azzurra’ derrotou a Inglaterra por 1-0.

Recorde-se que a final do Campeonato da Europa de futebol decorre em Londres, na Inglaterra, no Estádio Wembley, neste domingo, 11 de Julho. Um mês após o jogo de abertura que ocorreu em Roma, na capital italiana.

Troféu do Euro 2020. © AFP - JUSTIN TALLIS

