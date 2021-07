Afeganistão/Política

Ofensiva talibã mobiliza tropas governamentais para retomar zonas estratégicas

O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, afirmou que se os talibã desejassem uma solução negociada não prosseguiriam a sua ofensiva para ocupar o território nacional. WAKIL KOHSAR AFP

Texto por: RFI 3 min

Perante a progressão militar dos talibã em várias regiões do pais depois do início da retirada dos norte-americanos, as autoridades afegãs decidiram mobilizar as tropas governamentais para retomar zonas fronteiriças estratégicas no oeste do Afeganistão. Uma das zonas é a cidade de Islam Qala, na fronteira com o Irão,tida como importante rota comercial.