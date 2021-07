Saúde/ Relações internacionais

Alastramento da variante Delta inquieta cada vez mais países no mundo

O Presidente Emmanuel Macron fará a 12 de Julho de 2021 o ponto da situação sobre a situação sanitária em França, onde se regista uma progressão de novos casos da Covid-19, provocada pela variante Delta. AFP - LUDOVIC MARIN

Texto por: RFI 3 min

O alastramento a várias regiões do mundo da variante Delta da Covid-19 suscita cada vez mais preocupação. As autoridades competentes, nomeadamente no Reino Unido, receiam que a final do Euro 2020, a ser disputada esta noite no estádio do Wembley em Londres e a qual assistirão 65 mil espectadores, contribua para disseminar mais a doença.