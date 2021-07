Euro2020: Itália sagrou-se Campeã da Europa

A Itália venceu o Campeonato da Europa de futebol, derrotando na final a Inglaterra por 3-2 na marcação das grandes penalidades após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar e do prolongamento, num jogo que decorreu no Estádio Wembley, em território inglês.

Publicidade Continuar a ler

A Selecção italiana arrecadou pela segunda vez o troféu de Campeão europeu após aquele conquistado em 1968.

Perante mais de 65 mil espectadores, a Inglaterra entrou melhor com um golo após 2 minutos de jogo. Após um cruzamento do lateral direito Kieran Trippier, o lateral esquerdo Luke Shaw rematou para o fundo da baliza do guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma.

A perder por 0-1, a Itália vai reagir e tentar chegar ao golo, mas na primeira parte, a dominação vai ser estéril.

Os ingleses vão resistir até ao minuto 67. O médio italiano do Paris Saint-Germain, Marco Verratti, após um canto, cabeceou para a baliza, mas o guarda-redes inglês Jordan Pickford defendeu para o poste. No entanto, no seguimento dessa acção, a bola ficou na posse do defesa Leonardo Bonucci que empurrou o esférico para o fundo da baliza com com o pé esquerdo.

O empate vai permanecer até ao fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

A ‘Squadra Azzurra’ vai vencer na marcação das grandes penalidades por 3-2 e arrecadou o troféu do Euro2020.

A Itália venceu assim o seu segundo título europeu após aquele conquistado em 1968. Os italianos sucedem a Portugal que tinha vencido em 2016, derrotando na final a França por 1-0 após prolongamento. O único tento em 2016 foi apontado pelo avançado luso-guineense Eder que entregou, em Wembley, o troféu conquistado pela Selecção Portuguesa.

De notar que o guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma foi eleito melhor jogador do Euro2020, enquanto o defesa italiano Leonardo Bonucci foi eleito melhor jogador da final.

De referir ainda que o avançado português Cristiano Ronaldo se sagrou melhor marcador do Euro2020 com cinco golos. O checo Patrik Schick também apontou o mesmo número de golos mas o primeiro critério de desempate são as assistências e aí o capitão da Seleção Nacional leva vantagem: uma contra nenhuma para o checo.

O campeonato da Europa em 2024 vai decorrer na Alemanha.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro