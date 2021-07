Paris aconselha cidadãos franceses a abandonarem Afeganistão até sábado

O governo francês aconselhou esta terça-feira, 13 de Julho, os cidadãos franceses a abandonarem o Afeganistão até sábado.

A embaixada francesa em Cabul exortou os cidadãos franceses a abandonarem o país devido “à evolução da situação de segurança e tendo em vista as perspectivas de curto prazo”.

Segundo a embaixada, vai existir um “voo especial dia 17 de Julho de manhã a fim de permitir o repatriamento de toda a comunidade francesa”.

“Nenhum voo especial suplementar poderá ser fretado. A embaixada já não será capaz de garantir a sua partida em segurança depois dessa data” garantiu ainda a embaixada francesa.

Recorde-se que as tropas estrangeiras, presentes no Afeganistão há mais de duas décadas, no âmbito de uma coligação conduzida pelos Estados Unidos da América, iniciaram a sua retirada definitiva do país em maio.

Segundo Joe Biden, presidente dos Estados Unidos da América, as tropas norte-americanas vão definitivamente deixar o Afeganistão até ao dia 31 de Agosto.

Para o presidente americano, os objectivos foram atingidos: eliminar Oussama Bin Laden, erradicar a ameaça para o território norteamericano proveniente do Afeganistão.

Nos últimos dois meses, devido a esta desmobilização das tropas, os talibãs têm conduzido uma grande ofensiva contra as forças afegãs e já chegaram às províncias vizinhas de Cabul. Tudo indica que possam avançar sobre a capital e o seu aeroporto nos próximos dias. Os talibãs já controlam cerca de 85% do país.

