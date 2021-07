Inundações em vários países europeus provocam mortos e desaparecidos

Um comboio a flutuar nas águas das inundações em Kordel, na Alemanha, no dia 15 de Julho de 2021. A Alemanha é o país europeu mais severamente atingido pelas cuvas torrenciais dos últimos. As inundações provocaram dezenas de mortos e centenas de desaparecidos.

O número de mortos causado por inundações em vários países da Europa, nomeadamente Alemanha e Bélgica, poderia ser pelo menos de 126. A maioria das vítimas regista-se na Alemanha, onde os serviços de emergência prosseguem as buscas por pessoas desaparecidas.

Para além da destruição, o norte da Alemanha, também receia a morte de mais pessoas resultante do deslizamento de terras provocado pelas inundações que afectam o país do norte da Europa. As inundações resultaram também no desaparecimento de centenas de pessoas na Alemanha.

Na vizinha Bélgica, o número de mortos aumentou para um total de 15, enquanto vinte e uma mil pessoas estão sem electricidade.

O centro da cidade de Liège, capital da Valónia belga, foi particularmente atingido pelas inundações, que fizeram transbordar o leito do rio Meuse.

No Grão-ducado do Luxemburgo e na Holanda, chuvas torrenciais inundaram muitas regiões, obrigando milhares de pessoas a evacuar na cidade de Maastricht.

Contudo o país mais afectado pelas actuais intempéries é a Alemanha, onde transeuntes foram surpreendidos pelas correntes provocadas pelas inundações que os levaram.

O diário popular "Bild" qualificou as inundações actuais de "dilúvio da morte".

A chanceler Angela Merkel, que neste momento visita os Estados Unidos, reagiu de Washington, considerando que a dimensão da tragédia e os prejuízos causados pelas inundações, só poderão ser avaliados nos próximos dias.

As inundações submergiram ruas e casas nalgumas regiões da Alemanha, distritos ficaram isolados do resto do país e na cidade de Ahrweiler, várias casas desmoronaram .

Segundo as autoridades locais, pelos menos 24 pessoas morreram na cidade de Euskirchen, a urbe mais atingida pelas inundações, no norte da Alemanha.

De acordo com Gerd Landsberg, presidente da Associação das Cidades e Muncípios da Alemanha, os danos resultantes das inundações cifram-se em vários mil milhões de euros.

