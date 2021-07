Dia da liberdade ou fim de distanciamento social em Inglaterra com cautelas

O Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson anunciou a 19 de Julho de 2021 o fim das restrições sanitárias no Reino Unido, denominado "Dia da Liberdade(Freedom Day), mas ele apelou os seus concidadãos a tomar precauções.

No Reino Unido, onde a pandemia covid-19 já matou mais de 128 mil pessoas, o número mais alto na Europa, a partir de segunda-feira 19 de Julho de 2021 deixam de existir restrições aos ajuntamentos de pessoas ao ar livre ou espaços fechados.O uso de máscara deixa de ser obrigatório. Mas a palavra de ordem é cautela.

Este era um dia que muitos britânicos estavam à espera, o fim das regras de distanciamento social em Inglaterra.

Todavia em vez de festejos e triunfalismo, houve cautela e fatalismo entre os britânicos.

Muitos cidadãos optaram na manhã de 19 de Julho de 2021 por continuar a usar máscara em lojas e transportes públicos, mesmo se já não é obrigatório por lei.

Por ironia, o próprio Primeiro-ministro, Boris Johnson, vai passar o chamado “dia da liberdade” em isolamento, por ter estado em contacto com o ministro da Saúde, Sajid Javid, que ficou infectado na semana passada.

Num vídeo publicado no dia 19 de Julho de 2021, o chefe do governo britânico tentou justificar a medida para avançar com o desconfinamento.

"Se não o fizermos agora, temos que nos perguntar: quando o poderemos fazer? Este é o momento certo. Mas temos de o fazer com cautela. Temos que lembrar-nos que este vírus infelizmente ainda continua lá fora. Os casos estão a aumentar, podemos ver que a variante Delta é extremamente contagiosa”, afirmou a 19 de Julho de 2021, o Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

A taxa de vacinação no Reino Unido é das mais altas no mundo. Noventa porcento dos adultos, já receberam uma dose e quase 70% tem a vacinação completa.

Porém, embora o número de mortes diário continue relativamente baixo, as infecções e hospitalizações continuam a aumentar.

Uma sondagem, publicada a 19 de Julho de 2021 pelo jornal The Times, indicava que 55% dos britânicos considera errado o levantamento das restrições e só 31% estão confiantes.

Ouça aqui a correspondência de Bruno Manteigas:

Correspondência de Londres, 19/7/2021

