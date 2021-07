Marrocos/Político

Jornalistas e directores de comunicação social franceses espiados por Marrocos

O jornalista Edwy Plenel, fundador do portal de informção, Mediapart, figura na lista dos jornalistas francesas espiados pelos serviços secretos do reino de Marrocos. A revelação foi feita a 18 de Julho de 2021 pelo "Pegasus Project" realizado por um consórcio mundial de jornais, dos quais o Le Monde. AFP - JOEL SAGET

Texto por: RFI 3 min

Uma agência dos serviços secretos do reino de Marrocos recorreu ao software-espião Pegasus, concebido pela firma israelita NSO Group, para espiar uma trintenta de jornalistas e directores de media franceses. As revelações foram feitas por um inquérito publicado domingo 18 de Julho, por um consórcio de jornais,do qual fazem parte nomeadamente o Le Monde, o The Guardian britânico e o norte-americano, The Washington Post.