Novo governo de união nacional vai preparar eleições antecipadas no Haiti

Ariel Henry, de 71 anos, foi escolhido para ser o Primeiro-ministro do novo governo de União Nacional do Haiti a partir de 20 de Julho de 2021 , que vai ser encarregado de organizar eleições gerais antecipadas.

No Haiti, o Primeiro-ministro interino, Claude Joseph, que governou o país logo a seguir ao assassínio do presidente Jovenel Moïse, apresentou a sua demissão na segunda-feira para dar lugar a um novo governo que será incumbido de preparar as eleições, com o objectivo de criar um clima de estabilidade política no país das Caraíbas.

Publicidade Continuar a ler

Na terça-feira, 20 de Julho de 2021, Claude Joseph que desempenhou interinamente as funções de Primeiro-ministro do Haiti, abandonou oficialmente o cargo para dar lugar ao governo que deverá preparar as eleições antecipadas.

O novo governo haitiano é chefiado por Ariel Henry, que tinha sido originalmente indigitado pelo malogrado presidente Jovenel Moïse para exercer o cargo, antes da sua morte por assassínio a 7 de Julho de 2021, no seu domicílio de Port-au-Prince.

A demissão de Claude Joseph, anunciada no dia 19 de Julho, suscitou esperanças no que diz respeito à incerteza que pairava sobre o futuro do Haiti.

Muito influentes no Haiti, os Estados Unidos, pressionaram nos bastidores Joseph para que ele abandonasse o cargo a favor de um governo de transição com a incumbência de organizar eleições.

O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, considerou que a formação de um governo de união nacional, é um passo positivo para estabilizar o Haiti.

Sem parlamento em actividade e na falta de um processo constitucional de sucessão presidencial, o Haiti mergulhou numa crise profunda com o assassínio de Jovenel Moïse.

A formação de um governo haitiano de união nacional, é o resultado de vários dias de negociação entre Claude Joseph e Ariel Henry.

Henry sublinhou que a principal tarefa do novo governo, será a de organizar o mais depressa possível eleições gerais.

Não foi ainda estabelecida a data das eleições, que serão presidenciais, legislativas e autárquicas.

A escolha de Ariel Henry para Primeiro-ministro do governo de união nacional haitiano, foi o resultado da pressão exercida pelos embaixadores do chamado "Core Group"(Grupo Central), formado pela França, Estados Unidos e as Nações Unidas,a favor de Henry.

Neurocirurgião de profissão, Ariel Henry tem 71 anos de idade e desempenhou anteriormente as funções de ministro do Interior e ministro do Trabalho.

O ex-Primeiro-ministro interino, Claude Joseph, voltará a ocupar a pasta de chefe da diplomacia do Haiti, sua anterior função durante a presidência de Jovenel Moïse.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro