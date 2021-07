Afeganistão solicita assistência à Estados Unidos perante situação degradada

A ofensiva dos talibã provocou um aumento da violência no Afeganistão e levou o chefe de Estado e um grupo de parlamentares afegãos a solicitarem no dia 23 de Julho de 2021 a assistência militar dos Estados Unidos.

Os deputados afegãos alertaram na sexta-feira para o facto de que a força aérea nacional está desprovida de meios perante a ofensiva dos talibã. Nesse contexto,os parlamentares do Afeganistão solicitaram aos Estados Unidos a finalização da assistência militar antes da retirada total das tropas norte-americanas.

No decurso de uma conferência virtual com membros do Congresso norte-americano, uma delegação afegã apelou a uma assistência imediata à força aérea do Afeganistão, em matéria de manutenção e de fornecimento de munições. A capacidade de resposta da força aérea afegã diminuiu, frente à ampla ofensiva dos militantes talibã que tencionam reconquistar o poder em Cabul.

O pedido dirigido à administração Biden, ocorre numa altura em que os Estados Unidos efectuam a retirada dos seus militares do Afeganistão.

Segundo a Casa Branca, o Presidente Joe Biden abordou a questão da assistência militar com o seu homólogo afegão, Ashraf Ghani, durante uma conversa telefónica no dia 23 de Julho.

De acordo com o chefe de Estado norte-americano, no âmbito do orçamento para a defesa de 2022, os Estados Unidos estabeleceram como prioridade uma ajuda militar ao Afeganistão de 3,3 mil milhões de dólares, actualmente em discussão no congresso.

O deputado afegão Haji Ajmal Rahmani, fez alusão à degradação da situação político-militar no seu país devido à ofensiva dos talibã. Rahmani, realçou que um terço da frota de 150 aviões de combate está em terra, por falta de manutenção e de peças.

O Ministério da Defesa dos Estados Unidos, confirmou no dia 22 de Julho que os norte-americanos recorreram a sua força aérea, nos últimos dias, para apoiar as tropas afegãs que enfrentam os talibã.

Após duas décadas de envolvimento militar no Afeganistão, os Estados Unidos reconheceram a impossibilidade de maior realização no citado domínio e concluíram que a sua missão tinha sido cumprida.

Confrontado com a ofensiva dos talibã, o governo afegão decidiu no dia 24 de Julho de 2021, decretar o recolher obrigatório, entre as 22h e as 4h da manhã, em 31 das 34 províncias do país, de forma a reduzir o nível da violência e a dificultar a movimentação dos rebeldes .

