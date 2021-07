Hong kong/Direito

Tribunal de Kong Hong condena activista acusado de terrorismo

Forças de polícia diante do Supremo Tribunal de Justiça de Hong Kong,no dia 30 de Julho de 2021, durante o julgamento de Tong Ying-kit, condenado a nove anos de prisão . AFP - ISAAC LAWRENCE

Texto por: RFI 2 min

As autoridades de Hong Kong recorreram pela primeira vez à lei da segurança nacional, implementada pelo executivo de Pequim no território chinês autónomo para condenar um activista, acusado nomeadamente de defender a independência do território anteriormente sob tutela britânica.