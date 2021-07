Declarações de impostos de Donald Trump vão ser entregues ao Congresso

As declarações de impostos de Trump vão finalmente ser entregues ao Congresso.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos decidiu que o órgão que se ocupa dos impostos dos norte-americanos deve entregar as declarações do ex-Presidente norte-americano ao Congresso, mesmo se este sempre se negou a apresentá-las voluntariamente.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos considerou na sexta-feira que o Congresso tinha apresentado "razões suficientes" para que a informação tributária do antigo Presidente lhe fosse entregue diretamente, apesar de no passado, durante a administração Trump, os mesmo pedidos terem sido recusados por serem considerados "dissimulados".

A presidente do Congresso, a democrata Nancy Pelosi, disse que os norte-americanos "merecem saber todos os factos sobre os conflitos de interesses" de Donald Trump, que "colocaram em risco a segurança e democracia" no país durante o seu mandato.

O ex-líder americano pode contestar na justiça esta decisão, não se sabendo até agora qual o seu próximo passo.

Donald Trump foi o primeiro Presidentes dos Estados Unidos desde 1976 a não ter apresentado a sua declarações de impostos, mesmo se este não é um requisito obrigatório para os líderes norte-americanos.

No entanto, após ter saído do poder, a sua situação fiscal tem sido atacada em diversas frentes, já que em fevereiro, o Supremo Tribunal de Justiça norte-americano ordenou que as declarações fossem entregues ao Ministério Público de Nova Iorque.

Este processo vai decorrer em segredo e a informação fiscal de Trump não poderá ser divulgada publicamente.

O milionário norte-americano sempre se protegeu dos diversos pedidos para conhecer melhor a distribuição da sua fortuna dizendo tratar-se de uma "caça às bruxas".

