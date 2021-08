Junta militar em Myanmar promete eleições até 2023

Uma semana depois de anular o resultado das eleições democráticas de 2020 que reelegeram Aung San Suu Kyi, a junta militar de Myanmar prometeu agora novas eleições até 2023, numa altura em que o país passa por uma nova vaga de covid-19.

Os seis meses do golpe de Estado da junta militar em Myanmar não foram marcados por grandes protestos no país asitático. À forte repressão dos militares birmaneses, juntou-se uma nova vaga da covid-19, afastando grande parte da populações descontente com a chegada ao poder dos detratores de Aung San Suu Kyi, ex-primeira-ministra.

O aniversário do golpe foi sim assinalado pela junta militar, com o seu líder, Min Aung Hlaing, a prometer que as eleições se vão organizar entre "agora e agosto 2023".

"Estamos a trabalhar para estabelecer um sistema multipartidário democrático", afirmou Min Aung Hlaing.

Há uma semana, a junta militar declarou ilegais as eleições que elegeram Aung San Suu Kyi em 2020. A ex-governante e Nobel da Paz continua a ser julgada por crimes como corrupção e traição do segredo de Estado, estando há seis meses em prisão domiciliária e tendo sido vista poucas vezes em público.

Ao mesmo tempo, a situação da pandemia no país agrava-se, com o Reino Unido a alertar que nas duas próximas semanas metade da população de Myanmar pode estar infectada pela covid-19, com apenas 40% dos hospitais a funcionarem corretamente.

A repressão nas ruas continua, tendo morrido nos ultimos seis meses 940 pessoas, centenas de opositores á junta desapareceram e mais de 5.400 pessoas estão detidas, segundo organizações não-governamentais no terreno.

