Bielorrussa expulsa de delegação olímpica vai obter asilo político na Polónia

Krystsina Tsimanouskaya,aqui no decurso da prova dos 100m dos jogos olímpicos de Tóquio, no dia 30 de Julho de 2021, afirmou ter sido obrigado pelos responsáveis da delegação bielorrussa a regressar ao país. Segundo uma fundação desportiva bielorussa ligada à oposição , Tsimanouskaya concluiu as formalidades para obter asilo político na Polónia.

AP - Martin Meissner