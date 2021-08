Índia/RDC/sociedade

Morte de cidadão de RDC sob custódia de polícia indiana provoca protestos

Protestos em Bangalore de cidadãos africanos denunciando a actuação da polícia indiana a 2 de Agosto de 2021. AFP - -

Texto por: RFI 2 min

A morte de um cidadão da República Democrática do Congo sob custódia da polícia indiana, desencadeou protestos e confrontos com as forças da ordem na cidade de Bengalore, situada no sul da Índia. O congolês morto estaria, segundo a polícia, na posse de estupefacientes.