Novo presidente de Irão toma posse em momento de dificuldades económicas

VIA REUTERS - WANA NEWS AGENCY

Ebrahim Raïssi, tomou posse a 3 de Agosto de 2021, como novo Presidente da República Islâmica de Irão. Um dos seus objectivos é pôr termo as sanções norte-americanas ,que são um obstáculo a retoma da economia iraniana,mais fragilizada pela pandemia de Covid-19.

Ebrahim Raïssi, tido como mais conservador do que Hassan Rohani, tomou posse na terça-feira como novo presidente da República Islâmica do Irão. Um dos grandes desafios que o novo chefe de Estado iraniano terá de enfrentar é a recuperação económica do país afectado pelas sanções internacionais.

Publicidade Continuar a ler

Empossado como novo Presidente da República Islâmica do Irão, Ebrahim Raïssi, terá como principal missão gerir a retoma da economia iraniana, severamente afectada pelas sanções norte-americanas e a crise sanitária resultante da pandemia de Covid-19.

Raïssi deverá igualmente salvar o acordo internacional sobre o programa nuclear do Irão, o JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), do qual os Estados Unidos se retiraram em Maio de 2018.

"Em conformidade com a escolha do povo, autorizo o homem sensato, incansável, experiente e popular, Ebrahim Raïssi, a tomar posse como Presidente da República Islâmica do Irão ", escreveu o guia supremo do Irão, Ali Khamenei, num decreto lido pelo seu chefe de gabinete.

Ebrahim Raïssi, sucede na presidência a Hassan Rohani, obreiro do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano, assinado em Viena de Áustria a 14 de Julho de 2015 e tido como um reformista.

Antigo chefe da Autoridade Judicial, Raïssi, de 60 anos de idade, iniciou oficialmente o seu mandato de quatro anos no dia 3 de Agosto de 2021, depois de aprovada a sua eleição pelo guia supremo iraniano.

No decurso da cerimónia de tomada de posse transmitida pela televisão pública, o novo chefe de Estado iraniano frisou que um dos seus objectivos é conseguir o levantamento das sanções norte-americanas que ele considera opressoras.

Todavia Ebrahim Raïssi sublinhou que melhoria das condições de vida dos iranianos não dependerá da vontade de estrangeiros.

O novo Presidente do Irão afirmou que, a situação económica do país não é favorável à população devido à inimizade dos seus inimigos e às lacunas e demais problemas enfrentados pelas províncias do interior.

Por seu lado, o guia supremo, Ali Khamenei realçou que a resolução dos problemas económicos levará algum tempo, e recomendou o fortalecimento do combate à corrupção no seio do executivo.

Ebrahim Raïssi, prestará juramento diante do Parlamento a 5 de Agosto de 2021, assim como apresentará os seus candidatos às pastas ministeriais.

Segundo os analistas, depois da vitória nas legislativas de 2020 do núcleo mais conservador da política iraniana, Ebrahim Raïssi deveria consagrar o controlo do poder pelo referido sector.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro