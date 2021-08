Jogos Olímpicos: Atleta português Pedro Pichardo conquista ouro no triplo salto

O atleta português Pedro Pichardo conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na modalidade de triplo salto. Já o Burkina Faso chegou ao pódio pela primeira vez na história do país.

Publicidade Continuar a ler

Pedro Pablo Pichardo, de 28 anos, conquistou a primeira medalha de ouro para Portugal e elevou para quatro o número de títulos obtidos por atletas portugueses.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, esta vitória junta-se à de Patrícia Mamona que conquistou a prata na prova de triplo salto. Para além disso, Portugal arrecadou duas medalhas de bronze: do judoca Jorge Fonseca (na categoria-100 kg) e do canoísta Fernando Pimenta (K1 1.000).

Pedro Pichardo, atleta português com origens cubanas, conseguiu, no terceiro ensaio do salto, a marca de 17,98 metros, o que lhe garantiu um novo recorde nacional.

Por sua vez, Hugues Fabrice Zango, do Burkina Faso, fez história no país ao vencer pela primeira vez uma medalha nos Jogos Olímpicos, com a marca de 17,47 metros. O atleta conquistou a medalha de bronze.

Lutador guineense perde combate e deixa cair por terra sonho do país

O lutador guineense Augusto Mídana perdeu o combate na modalidade de luta contra o russo Zaurbek Sidakov, actual bicampeão do mundo.

Deste modo, a Guiné-Bissau viu cair por terra o sonho de atingir a primeira medalha olímpica nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

De salientar que o atleta russo já tinha derrotado o lutador guineense no torneio de preparação para os Jogos Olímpicos que se realizou em Itália em Junho.

Recorde-se que em competição pela Guiné-Bissau estiveram Taciana Lima César, na modalidade de judo, Seco Camará no atletismo e Diamantino Luna Fafé na luta livre. Nenhum dos atletas conseguiu conquistar uma medalha nesta competição.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro