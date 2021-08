Talibã tomam duas capitais de distrito no Afeganistão em 24 horas

Os talibã assumiram controlo de sexta-feira para sábado de duas capitais de distrito no Afeganistão, cimentando assim o seu avanço em postos estratégicos do país.

A cidade de Subargan, no Noroeste de Afeganistão, caiu esta noite nas mãos do grupo terrorista talibã. Esta é a segunda capital de província tomada pelos guerrilheiros nas últimas 24 horas depois de na sexta-feira terem tomado também Zaranj, no Sudoeste do país, capital da província de Nimroz.

Os talibã já tinham tomado uma grande parte do território rural do país, chegando agora às grande cidades após um ataque relâmpago que começou no início de Agosto. Outras capitais de província estão cercadas e podem cair sob controlo dos terroristas nos próximos dias.

Map showing parts of Afghanistan currently under government control and territories under the influence of the Taliban #AFPgraphics pic.twitter.com/bghC6vo3Ag — AFP News Agency (@AFP) August 4, 2021

Entretanto, na capital, Cabul, continuam os ataques contra os membros do governo. Os talibã assassinaram na sexta-feira Dawa Khan Menapal, chefe do Serviço de Comunicação do governo afegão, num ataque especial levado a cabo pelos terroristas.

Dawa Khan Menapal foi jornalista e antes de se ter juntado ao Governo afegão, foi porta-voz do Presidente Ashraf Ghani.

Na sequência dos avanços dos talibã, o Governo do Reino Unido apelou aos seus cidadãos ainda presentes no Afeganistão para saírem "imediatamente do país" já que a situação de segurança está a piorar à medida que os combates se intensificam.

Também a emissária das Nações Unidas no Afeganistão, Deborah Lyons, pediu aos talibã que parem os ataques contra as cidades, que têm levado milhares de pessoas a procurarem refúgio noutras zonas do país ou mesmo nos países fronteiriços, alegando que "um Governo imposto pela força não será reconhecido".

Deborah Lyons pediu também ao Conselho de Segurança para agir rapidamente e "sem ambiguidades" para apoiar o Governo afegão na luta contra os terroristas.

