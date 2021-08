Futebol: Lionel Messi no Paris Saint-Germain

Toda a imprensa francesa confirmou nesta terça-feira que o acordo é total entre o Paris Saint-Germain e o avançado argentino Lionel Messi. O internacional sul-americano deverá chegar ainda hoje à capital francesa para realizar os exames médicos e assinar o contrato de dois anos. A apresentação deverá apenas ser a 11 de Agosto.

Lionel Messi, avançado argentino de 34 anos, que recentemente deixou o FC Barcelona, vai assinar um contrato de dois anos, com mais um de opção, com o clube francês, o Paris Saint-Germain.

A novela em torno do futuro de Lionel Messi parece ter chegado ao fim. Depois de mais de um mês após o fim do contrato que o ligava ao FC Barcelona, o clube espanhol, a estrela do futebol mundial acabou por assinar pelos parisienses.

Um mês em que durante vários dias falou-se de um acordo total entre Lionel Messi e o clube catalão, no entanto o FC Barcelona não conseguiu validar o contrato do argentino, visto que em Espanha, a massa salarial não pode ultrapassar 70% das receitas. Sem Messi, os ‘Blaugranas’ atingem actualmente 95%, e com Messi ia atingir 110% das receitas. Contrato invalidado pela liga espanhola.

Sem clube, sem o FC Barcelona que o acolheu com 13 anos, em 2000, Lionel Messi tinha de encontrar uma solução.

O Paris Saint-Germain acabou por ser a equipa que avançou mais rapidamente e com números astronómicos em tempo de crise. Os meios de comunicação franceses estimam que o salário de Lionel Messi pode estar entre os 30 e os 40 milhões de euros limpos por ano, para além de um prémio de assinatura que pode, ele, ascender aos 30 milhões de euros.

Poucos clubes estariam em capacidade de financiar um atleta considerado com um dos melhores do mundo, com o português Cristiano Ronaldo, ou até o melhor do mundo para alguns visto que já conquistou 6 bolas de ouro, contra cinco para o atleta luso.

Com Lionel Messi, para além da estrela brasileira Neymar, e do craque francês Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain tem o melhor ataque do mundo na perspectiva para os parisienses de conquistarem pela primeira vez na história a Liga dos Campeões europeus de futebol.

Lionel Messi, 34 anos, tem um currículo invejável com 4 Ligas dos Campeões, 10 títulos de Campeão de Espanha, 7 Taças ‘Copa del Rey’, 7 Supertaças espanholas, 3 Supertaças europeias, 3 Campeonatos do Mundo de Clubes, um Mundial Sub-20 com a Argentina, bem com um título nos Jogos Olímpicos e uma Copa América, isto com a ‘Albiceleste’.

