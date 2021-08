China garante que nova vaga de Covid-19 está sob controlo.

As autoridades sanitárias chinesas afirmam que estão a controlar a nova vaga de Covid-19, a pior que o país conheceu em sete meses.

Segundo as autoridades chinesas, não houve novas infecções, nos últimos dias, em pontos nevrálgicos do país, devido às medidas rigorosas que foram tomadas: confinamentos locais, testes em massa e restrição às deslocações.

Mais de metade da população chinesa está vacinada, o que equivale a cerca de 777 milhões de pessoas.

Recorde-se que múltiplos casos da variante delta apareceram em 48 cidades de 18 províncias, contaminando 1282 pessoas.

As autoridades sanitárias asseguram agora que nestas 48 cidades, 36 não registaram casos de Covid-19 nos últimos cinco dias.

A nova vaga de Covid-19 surgiu em meados de julho em Nanjing, no este do país, quando nove funcionários de limpeza do aeroporto testaram positivo.

