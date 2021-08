Brasil

Ex-deputado próximo de Bolsonaro preso no Brasil por divulgar notícias falsas

Áudio 01:03

Roberto Jefferson, deputado, foi preso por defender nas redes sociais um golpe contra as instituições democráticas AFP - EVARISTO SA

Texto por: Pierre Le Duff 3 min

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal toma medidas contra quem divulga notícias falsas. Roberto Jefferson, um ex-deputado próximo da família do presidente Jair Bolsonaro foi preso ontem, também por defender nas redes sociais um golpe contra as instituições democráticas. O clã do presidente denúncia um abuso de poder