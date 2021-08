Terramoto

Sismo no Haiti fez até agora 1.300 vítimas mortais

Uma casa que desabou na cidade de Cayes, no Haiti, uma das cidades afetadas pelos sismo de 7.2 que afetou o país no sábado. via REUTERS - REUTERS TV

Texto por: RFI 2 min

O número de mortos e feridos no Haiti continua a aumentar depois do sismo de magnitude 7.2 na escala de Richter que aconteceu no sábado, afetando especialmente a região sul do país. Os meios para encontrar sobreviventes no escombros são escassos.